Экс-депутат Рады заявил, что Украину скоро передадут России

По его словам, Вашингтон и Москва уже обсудили этот вопрос.

Бывший депутат Верховной Рады Борислав Розенблат заявил, что Украину скоро передадут России. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".

По словам Розенблата, Вашингтон и Москва уже обсудили этот вопрос. Он считает, что никакого вооруженного конфликта в стране не будет.

Торги между США и Россией уже завершились. Нас просто передают России. Борислав Розенблат, экс-депутат Верховной Рады

Также Розенблат обвинил американские СМИ в попытках "убить" экономику Украины. Он считает, что те своими заявлениями о вероятной войне пытаются посадить страну на западные кредиты.

Ранее в Белом доме назвали сроки "вторжения" России на Украину.

Видео: YouTube / НАШ 3.0