Экс-депутат Рады заявил, что Украину скоро передадут России

Бывший депутат Верховной Рады Борислав Розенблат заявил, что Украину скоро передадут России. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".
По словам Розенблата, Вашингтон и Москва уже обсудили этот вопрос. Он считает, что никакого вооруженного конфликта в стране не будет.
Торги между США и Россией уже завершились. Нас просто передают России.
Борислав Розенблат, экс-депутат Верховной Рады
Также Розенблат обвинил американские СМИ в попытках "убить" экономику Украины. Он считает, что те своими заявлениями о вероятной войне пытаются посадить страну на западные кредиты.
Ранее в Белом доме назвали сроки "вторжения" России на Украину.
Видео: YouTube / НАШ 3.0
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