В Белом доме назвали сроки "вторжения" России на Украину

Ожидается, что Москва якобы может сфабриковать повод для такого вторжения.

В США определили сроки вероятного "вторжения" России на Украину. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американские власти обеспокоены планами российского правительства. Псаки отметила, что эти опасения возвращают в 2014 год, когда начался конфликт между Россией и Украиной.

Она считает, что "вторжение" может начаться между серединой января и серединой февраля. Ожидается, что Москва якобы сфабрикует повод для такого вторжения.

Ранее мы сообщали, что США продолжат оказывать помощь Украине в области обороны.

Видео: Белый дом