Лавров напомнил британскому журналисту о статусе русского языка в ООН

Глава МИД РФ ответил на просьбу говорить по-английски во время пресс-конференции в штаб-квартире организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на просьбу корреспондента Sky News перейти на английский язык во время пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что русский язык является официальным языком организации.

Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. Я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Пресс-конференция проводилась с синхронным переводом на официальные языки ООН. Инцидент произошёл во время сессии, где обсуждались ключевые международные вопросы, включащие ситуацию на Украине и реформу Совета Безопасности ООН. Напомним, что официальными языками ООН являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. Все документы и выступления в организации переводятся на них.

Фото: ВКонтакте / МИД РФ