Ираклий Кирцхалия оценил выступление украинского политика, затронувшего вопрос евроинтеграции Тбилиси.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому следует промыть рот после его слов о Грузии. Соответствующий комментарий журналистам сделал лидер фракции "Грузинская мечта" в парламенте страны Ираклий Кирцхалия. Слова иностранного парламентария привели сотрудники издания "Sputnik Грузия". Позже премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не считает нужным реагировать на критику иностранного политика.

Этот так называемый политик посмел и в очередной раз высказался о Грузии негативно. Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране. Ираклий Кирцхалия, депутат Грузии

Напомним, что в среду, 24 сентярбя, выступая на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Зеленский заявил, что Европа "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца на территории этого государства якобы только ухудшается. Ранее, в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе уведомил общественность о том, что западные спецслужбы пытаются финансировать масосвые акции протеста в республике по примеру Майдана на украинской земле. Политик подчеркнул, что власти из Тбилиси не допустят развития такого сценария. Он дал обещание, что правоохранительные службы на митингах обеспечат соблюдение законов.

Грузия сократила экспорт вина в Россию.

Фото: pxhere.com