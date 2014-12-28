Премьер Бельгии выступил против предложения Мерца по российским активам

Барт де Вевер призвал не говорить, а думать над решением проблемы.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генеральной ассамблеи ООН жестко высказался против предложения немецкого канцлера Фридриха Мерца о кредите для киевского режима под замороженные российские активы. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал для журналистов из новостного агентства Belga в Нью-Йорке. Эксперт пояснил, что изъятие активов Центрального банка третьей страны создаст опасный прецедент не только для регионального государства, но и для Европейского союза в целом. Когда национальные правительства увидят, что денежные средства центробанков могут исчезнуть в случае, если европейские политические элиты сочтут это нужным, то они могут решить вывести свои резервы из еврозоны.

Взять деньги… и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне совершенно ясно это обозначить… Это никогда не произойдет. Барт де Вевер, премьер-министр Бельгии

В Бельгии заметил, что его "раздражает" желание европейских политиков постоянно "делиться своим мнением". Он призвал коллег сначала придумать действенное решение, а не комментировать ежедневно ситуацию.

ЕК предложила использовать российские активы для кредита Украине.

Фото: YouTube / DawnNews English