Ранее с таким призывами к политическим элитам региона обращались Фридрих Мерц и Урсула фон лер Ляйен.

Еврокомиссия может использовать российские активы для выделения Украине кредита в размере 140 миллиардов евро. Соответствующей информацией поделились региональные журналисты из издания Politico.

Европейская комиссия предложила использовать находящиеся под санкциями российские деньги для финансирования нового кредита Украине в размере 140 миллиардов евро. статья в иностранных СМИ со ссылкой на текст документа из ЕК

Автры материала сообщили читателям о том, что предложение руководство регионального сообщества донесло до стран-членов Европейского союза перед сегодняшней встречей послов. Ранее с идеей предоставить киевскому режиму беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных финансовых активов России выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Дополнительно европейский комиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис сообщил СМИ о том, что в настоящее время ЕК хочет финансировать с 2026 года украинских партнеров через так называемые "займы на возмещение ущерба, взятые под активы России. лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила коллегам создать новый "репарационный кредит". По ее словам, чиновники с Банковой улицы вернет его только после того, как Москва заплатит репарации.

Фото: pxhere.com