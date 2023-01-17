Politico: ЕК предложила продлевать антироссийские санкции решением большинства стран

Европейская комиссия предложила продлевать антироссийские санкции решением большинства стран-участниц. Соответствующей информацией поделились региональные журналисты из издания Politico. В СМИ указали, что таким образом коллективный Брюссель при помощи нового механизма продления введенных запретов и ограничений может надеяться на обход позиции венгерского национального правительства по вопросу. Авторы публикации заметили, что руководство ЕК предложило продлевать санкции решением квалифицированного большинства стран, а не единогласно.
...Снизит риск того, что Венгрия заблокирует процесс и добьется возвращения России активов.
