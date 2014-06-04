Сийярто заявил, что больше не питает иллюзий в отношении Генассамблеи ООН

Глава МИД Венгрии прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк на ГА ООН.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь на сессию Генеральную ассамблею ООН, заявил подписчикам о том, что больше не питает иллюзий по поводу способности Всемирной организации способствовать мирному урегулированию регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление иностранный чиновник из Будапешта сделал через социальные сети. Он заметил, что его страна все равно продолжит поддерживать инициативы, приближающие мир.

Обычно Генассамблея ООН могла бы дать надежду на мир, но, видя эскалацию событий и провоенные позиции, мы не питаем никаких иллюзий. Однако это ни в коем случае не означает, что мы не должны делать всё возможное.... Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что 9 сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В рамках мероприятий по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Москву будет представлять российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Глава МИД Венгрии заявил, что подпишет контракт на покупку газа с Запада.

