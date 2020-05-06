Петер Сийярто сообщил о готовности к диверсификации поставок газа.

В Будапеште сообщили о том, что в течение дня подпишет "самый долгосрочный" для венгерского правительства контракт на покупку природного газа из стран коллективного Запада, не уточнив при этом конкретную страну. Соответствующее заявление сделал местный министр по иностранным делам и внешнеэкономическим связям Петер Сийярто через социальные сети. Иностранный чиновник дополнительно опубликовал фотографии из аэропорта. Однако чиновник не указал, куда именно он направляется.

Чем больше маршрутов, чем больше газа мы сможем закупать, тем в большей безопасности мы будем. Поэтому сегодня мы подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на покупку природного газа с западного направления. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат заметил, что Венгрия всегда прилагала серьёзные усилия в направлении диверсификации энергетических поставок.

Сийярто прокомментировал сообщения о требовании Трампа по российской нефти.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter