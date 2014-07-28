Сийярто прокомментировал сообщения о требовании Трампа по российской нефти

В Венгрии сообщили о фейк-ньюс, пришедших от западной прессы.

Власти из Будапешта назвали ложными сообщения о том, что американский президент-еспубликанец Дональд Трамп якобы требовал от венгерского правительства прекратить закупки российской нефти. Соответствующий комментарий глава внешнеполитической службы Венгрии Петер Сийярто сделал в эфире местной программы "Час борцов", транслируемой на видеоплатформе YouTube.

Очередная фейковая новость, и это не только символично, но и действительно важно, в том числе с венгерской точки зрения, с точки зрения энергетической безопасности Венгрии. Западные газеты писали, и, конечно же, венгерские порталы тоже подхватили это.... Конечно же, такого призыва не было, даже близко. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее новостное агентство The Reuters со ссылкой на неназванного представителя из вашингтонской администрации передало, что лидер Белого дома в ходе состоявшегося в четверг разговора с политическими лидерами из ряда европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения.

Сийярто: удары ВСУ по "Дружбе" равнозначны нападению на Венгрию и Словакию.

Фото: YouTube / Harcosok Órája