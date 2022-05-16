Сийярто: удары ВСУ по "Дружбе" равнозначны нападению на Венгрию и Словакию

В МИД Венгрии оценили шантаж Владимира Зеленского по атакам на нефтепровод.

Удары Вооруженных сил Украины по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", по сути, равнозначны нападению на Венгрию и Словакию. Соответствующий комментарий глава внешнеполитической службы Венгрии Петер Сийярто сделал в эфире местной программы "Час борцов", транслируемой на видеоплатформе YouTube. Глава иностранного правительства уточнил, что европейские страны со столицами в Будапеште и Братиславе получают от российских партнеров сырье по указанному маршруту.Гость шоу указал, что при молчаливой поддержке коллективного Брюсселя, Киев таким образом пытается оказать давление.

Это нападения на Венгрию и Словакию. Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии, они наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Говоря о недавних высказываниях Владимира Зеленского, венгерский дипломат указал, что у местных властей нет никаких сомнений в том, что украинский политик открыто угрожал Венгрии в грубой и бесстыдной манере. По словам Петера Сийярто, киевский режим четко дал понять стране, что если она не займет проукраинскую позицию, которую сейчас занимают коллективный Брюссель и Европейская народная партия в Европарламенте, то ВСУ продолжат атаковать нефтепровод "Дружба". В МИД Венгрии напомнили, что объект имеет важное значение для энергетической безопасности страны.

МИД Украины ответил на призыв Венгрии прекратить угрозы в отношении нефтепровода "Дружба".

Фото: YouTube / Harcosok Órája