Сийярто: удары ВСУ по "Дружбе" равнозначны нападению на Венгрию и Словакию
Сегодня, 9:52
В МИД Венгрии оценили шантаж Владимира Зеленского по атакам на нефтепровод.

Удары Вооруженных сил Украины по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", по сути, равнозначны нападению на Венгрию и Словакию.   Соответствующий комментарий глава внешнеполитической службы Венгрии Петер Сийярто сделал в эфире местной программы  "Час борцов", транслируемой на видеоплатформе YouTube. Глава иностранного правительства уточнил, что европейские страны со столицами в Будапеште и Братиславе получают от российских партнеров сырье по указанному маршруту.Гость шоу указал, что при молчаливой поддержке коллективного Брюсселя, Киев таким образом  пытается оказать давление.

Это нападения на Венгрию и Словакию. Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии, они наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Говоря о недавних высказываниях Владимира Зеленского, венгерский дипломат указал, что у местных властей нет никаких сомнений в том, что украинский политик открыто угрожал Венгрии в грубой и бесстыдной манере. По словам Петера Сийярто, киевский режим четко дал понять стране, что если она не займет проукраинскую позицию, которую сейчас занимают коллективный Брюссель и Европейская народная партия в Европарламенте, то ВСУ продолжат атаковать нефтепровод "Дружба". В МИД Венгрии напомнили, что объект имеет важное значение для энергетической безопасности страны.

Фото: YouTube / Harcosok Órája

Теги: венгрия, дружба, мид, петер сийярто, словакия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

