МИД Украины ответил на призыв Венгрии прекратить угрозы в отношении нефтепровода "Дружба"

Андрей Сибига прокомментировал обвинения Петера Сийярто к Украине.

Глава украинского министерства по иностранным делам Андрей Сибига резко отреагировал на призыв венгерского главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто к Киеву прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на энергетическую инфраструктуру, влияющую на снабжение европейской страны. Ранее глава МИД Венгрии уточнил, что атаки по нефтепроводу "Дружба" власти оценивают как нападение на суверенитет.

Я отвечу на венгерский манер. Вам не нужно говорить, что делать и говорить, и когда… Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа. Андрей Сибига, глава МИД Украины в соцсетях

Петер Сийярто в пятницу заявил о том, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Энергетические поставки в Словакию также остановлены. В этой связи национальные правительства Словакии и Венгрии обратились в Европейскую комиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по "Дружбе" из-за действий киевского режима. Европейские страны просят гарантировать их безопасность.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Andrii Sybiha