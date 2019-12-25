В Венгрии и Словакии заявили о новой приостановке поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ

Перекачка энергоресурсов приостановлена, уточняется ущерб для нефтепровода.

Поставки российской нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали министр иностранных дел и внешнеэкономических связей в Будапеште Петер Сийярто и министр по экономике в Братиславе Денис Саков через свои аккаунты в социальных сетях. В Венгрии охарактеризовали деятельность киевского режима против энергетической инфраструктуры в европейском регионе как попытку втянуть страну в вооруженное противостояние. Эксперт заметил, что у коллег с Банковой улицы это не выйдет, а местные власти продолжат поддерживать мирные усилия по урегулированию украинского кризиса.

Ночью мы получили известие о еще одной - уже третьей за короткий период - атаке на нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе. Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии



Министр ао экономике Словакии уточнид, что новая атака на нефтепровод "Дружба" зафиксирована вблизи белорусской государственной границы. В настоящее время эксперты оценивают масштаб нанесенного ущерба.

Сийярто: поставки из России в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновили.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter