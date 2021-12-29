Лавров оценил вклад нейтралитета Финляндии и Швеции в евробезопасность

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, что РФ уважает суверенитет Финляндии и Швеции. По его словам, Москва ценит вклад политики нейтралитета этих стран в евробезопасность и надеется, что данный вклад не ослабнет из-за идей присоединить эти страны к НАТО.
Лавров подчеркнул, что власти Финляндии и Швеции понимают все аспекты вопроса, который касается вступления в НАТО.
И у нас есть основания полагать, что вклад нейтральных государств в европейскую безопасность не ослабнет.
Сергей Лавров, глава МИД России
Лавров считает, что политика нейтралитета этих двух стран будет одним из важнейших вкладов для обеспечения стабильности в Европе.
Сергей Лавров во время пресс-конференции также заявил, что в ближайшее время НАТО может начать наращивать силы у границ России.
Видео: МИД России
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