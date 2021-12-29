Лавров считает, что в ближайшее время НАТО может начать наращивать силы у границ России

Он отметил, что территории стран, которые присоединились к НАТО, активно осваиваются альянсом в военном плане.

Глава МИД России Сергей Лаврой считает, что в ближайшие два-три месяца НАТО может начать наращивать силы у границ России. Сделать альянс это может под предлогом того, что якобы есть угроза вторжения России на Украину. Такое заявление дипломат сделал на пресс-конференции.

По словам Лаврова, в военном плане территории стран, которые присоединились к НАТО, альянсом активно осваиваются в военном плане. Он подчеркнул, что альянс наращивает сухопутные силы, а также авиацию на территориях, прилегающих к Украине. Лавров сказал, что в последнее время выросло число учений в Черном море.

Глава МИД отметил, что Россия свои предложения по гарантиям безопасности выдвинула сейчас, так как изменилась ситуация с реальной конфигурацией вооружений, военной техники и вооруженных сил в Европе.

Ранее Сергей Лавров назвал красной линией появление баз США на Азовском море.

Видео: МИД России