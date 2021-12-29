Лавров назвал красной линией появление баз США на Азовском море

По его словам, Москву не устроит ситуация, если Украина останется вне военного блока.

Глава МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что Москву не устраивает появление Североатлантического альянса на границах России, Москва не будет с этим мириться.

Лавров подчеркнул, что это по-настоящему красная линия. По его словам, Москва договорится с Западом о возведении военных объектов и создании баз в Азовском море. При этом Россию не устраивает ситуация, если Украина останется вне военного блока.

Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна красная линия. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Сергей Лавров заявил, что ждет письменного ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Видео: МИД России