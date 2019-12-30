Лавров: Россия примет меры, если США проигнорируют идею о гарантиях безопасности

Россия будет вынуждена принять необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал ответные меры со стороны РФ в адрес США в случае, если Вашингтон проигнорирует предложения Москвы о гарантиях безопасности. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Кремль установил разумный срок на конструктивный ответ. В случае, если Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена принять необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности. Руководитель ведомства подчеркнул, что МИД не даст "замотать" инициативы в бесконечных дискуссиях. По словам дипломата, российской стороне важно, чтобы в переговорах участвовали американские военные.

Ранее мы сообщили, что Путин пообещал Байдену разорвать отношения с США в случае новых санкций.

Фото: МИД России