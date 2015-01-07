Путин пообещал Байдену разорвать отношения с США в случае новых санкций

Российский лидер остро отреагировал в этой ситуации. Он не исключает, что также будет нанесен серьезный ущерб отношениям России и Запада.

В четверг, 30 декабря, состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским коллегой Джо Байденом. В ходе беседы президент США упомянул о возможных "масштабных санкциях". В ответ Владимир Путин сказал, что это станет крупной ошибкой. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Известно, что Байден намерен ввести санкции в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы. Речь идет об ограничениях по линии экономики, финансов и военной сфер. Однако, Путин остро отреагировал в этой ситуации. Он сказал Байдену, что если все-таки Запад решится на упомянутые беспрецедентные санкции, то это приведет к полному разрыву отношений между странами. Кроме того, будет нанесен серьезный ущерб отношениям России и Запада. Такие санкции приведут к самым серьезным последствиям.

Глава российского государства упомянул, что потомки оценят это решение как огромную ошибку. По его мнению, таких ошибок уже сделано немало. Именно поэтому российский лидер рекомендовал не совершать ошибку в данной ситуации.

Ранее Путин заявил, что "Северный поток -2" повлияет на цены и для ЕС, и для Украины.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ