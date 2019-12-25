Путин: "Северный поток — 2" повлияет на цены и для ЕС, и для Украины

Глава РФ оценил позитивные последствия после запуска в работу российского газопровода в Европу.

"Северный поток — 2" повлияет на цены и для ЕС, и для Украины. Такое заявление на заседании, посвященному прохождению отопительного сезона, сделал российский президент Владимир Путин. Ранее главе государства руководитель компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о том, что вторая нитка газопровода "Северный поток-2" уже заполнена газом. Проект готов к началу эксплуатации.

Российский президент Владимир Путин заявил о готовности "Северного потока — 2" к работе. Такое заявление глава государства сделал во время совещания, посвященного прохождению отопительного сезона в РФ. По мнению политика, сейчас слово должны взять европейские регуляторы. Они примут решение о времени запуска трубопровода.

Мы со своими партнерами, кстати говоря, европейскими компаниями, пятью европейскими компаниями, задачу создания этого дополнительного маршрута выполнили. "Северный поток — 2" готов к работе. Владимир Путин, президент РФ

Ранее руководитель "Газпрома" Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о том, что концерн завершил заполнение газом второй нитки газопровода. На данный момент первая и вторая нитка трубопровода находятся под рабочим давлением. Они полностью готовы к введению в эксплуатацию.

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