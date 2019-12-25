Глава РФ оценил готовность регионов в отопительному сезону.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал сбои в системе ЖКХ. Глава государства провел профильное совещание по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного сезона. По мнению политика, сейчас энергетическим комплекс РФ функционирует устойчиво. Однако не все предприятия могут работать без сбоев. Спикер также оценил трудности, которые возникают у ряда регионов страны.

Надо прямо сказать, далеко не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии. Мы ведь перед началом отопительного сезона говорили на этот счет, и меня уверяли, что все в полном порядке везде. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заметил, что в отдельных субъектах будут привлечены дополнительные силы и средства в системе ЖКХ.

Путин заявил о существенном шаге вперед в развитии Союзного государства.