Глава РФ подвел итоги года в отношениях с Минском.

Российский президент Владимир Путин заявил о существенном шаге вперед в развитии Союзного государства. Этот вопрос поднимался между лидером РФ и его коллегой Александром Лукашенко, который прибыл из Минска на встречу с политиком в Петербург. Стороны оценили интеграционные процессы между двумя государствами, а также финансовое, фискальное и налоговое направления, таможенное законодательство.

Сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша поговорить о двусторонних отношениях по результатам строительства Союзного государства. У нас в этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям. 28 программ развития приняты. Владимир Путин, президент РФ

Российский президент уточнил, что одобрены ключевые вещи, которые могут быть незаметными на первый взгляд, однако считаются существенными темами с точки зрения формирования Союзного государства.

В Стрельне Путин забросил семь шайб в товарищеском матче с Лукашенко.