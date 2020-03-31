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В Стрельне Путин забросил семь шайб в товарищеском матче с Лукашенко
Сегодня, 22:24
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В Стрельне Путин забросил семь шайб в товарищеском матче с Лукашенко

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Команда Путина победила соперников со счётом 18:7.

В среду, 29 декабря, в Стрельне прошел товарищеский матч главы Белоруссии Лукашенко и президента России Путина. Он проходил на ледовой арене в детско-юношеской спортивной школе "Манеж".

Лидеры государств играют в одной команде, выступая за белых против красных. На 3-й минуте Путин открыл счет, Лукашенко забросил еще две шайбы. Отмечается, что на лёд также выходил сын президента Белоруссии Николай, который отличился четырьмя голами. В результате команда Путина победила соперников со счётом 18:7.

Напомним, в составе команды президентов звезды российского и советского хоккея - депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

Ранее Сихарулидзе сообщил, что Туктамышева упустила шанс стать призером в короткой программе. Он добавил, что конкуренция в женской сборной России сейчас такова - одна ошибка может перечеркнуть все надежды на попадание в тройку призеров. 

Фото: pexels

Теги: лукашенко, путин, результаты, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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