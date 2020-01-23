Сихарулидзе сообщил, что Туктамышева упустила шанс стать призером в короткой программе

Он добавил, что конкуренция в женской сборной России сейчас такова - одна ошибка может перечеркнуть все надежды на попадание в тройку призеров.

Фигуристка Елизавета Туктамышева, чемпионка мира 2015 года, не попала в тройку призеров на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге. Об этом рассказал глава Федерации фигурного катания Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе в беседе с "РИА Новости".

По словам Сихарулидзе, он переживал за Туктамышеву. Фигуристка прошла большой и сложный путь, но нужно быть объективным: после неудачи в короткой программе наверстать упущенное она не смогла.

Он добавил, что конкуренция в женской сборной России сейчас такова, что одна ошибка может перечеркнуть все надежды на попадание в тройку призеров.

Ранее стали известны итоги Чемпионата России по фигурному катанию. Семь спортсменов из Петербурга отправятся в Пекин.

Фото: Instagram / liza_tuktik