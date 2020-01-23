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Сихарулидзе сообщил, что Туктамышева упустила шанс стать призером в короткой программе
Сегодня, 20:38
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Сихарулидзе сообщил, что Туктамышева упустила шанс стать призером в короткой программе

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Он добавил, что конкуренция в женской сборной России сейчас такова - одна ошибка может перечеркнуть все надежды на попадание в тройку призеров. 

Фигуристка Елизавета Туктамышева, чемпионка мира 2015 года,  не попала в тройку призеров на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге. Об этом рассказал глава Федерации фигурного катания Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе в беседе с "РИА Новости".

По словам Сихарулидзе, он переживал за Туктамышеву. Фигуристка прошла большой и сложный путь, но нужно быть объективным: после неудачи в короткой программе наверстать упущенное она не смогла. 

Он добавил, что конкуренция в женской сборной России сейчас такова, что одна ошибка может перечеркнуть все надежды на попадание в тройку призеров. 

Ранее стали известны итоги Чемпионата России по фигурному катанию. Семь спортсменов из Петербурга отправятся в Пекин.

Фото: Instagram / liza_tuktik

Теги: антон сихарулидзе, туктамышева, фигуристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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