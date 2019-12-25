Стали известны итоги Чемпионата России по фигурному катанию

Семь спортсменов из Петербурга отправятся в Пекин.

Чемпионат России по фигурному катанию объявили закрытым. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сегодня, 26 декабря.

Представитель власти Петербурга поздравил спортсменов с победой. Стало известно, что в Пекин отправятся сразу 7 спортсменов и города на Неве. Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили серебряные медали в парных соревнованиях. Михаил Коляда и Андрей Мозалев стали призерами в мужском одиночном катании. Александра Степанова получила "золото" в танцах на льду со спортсменов из столицы Иваном Букиным.

Евгений Семененко принес городу малую золотую медаль после короткой программы. Елизавета Туктамышева показала номер с двумя тройными акселями.

Напомним, чемпионат открыли в четверг, 23 декабря. В спортивном комплексе "Юбилейный" лучшие фигуристы страны боролись не только за звание чемпиона страны, но и право участвовать в Олимпиаде в Пекине.

Ранее на PIter.tv сообщили имя лучшего спортсмена города.

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