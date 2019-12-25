Соревнования пройдут в спортивном комплексе "Юбилейный".

В четверг, 23 декабря, в Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию. В спортивном комплексе "Юбилейный" лучшие фигуристы страны поборются не только за звание чемпиона страны, но и право участвовать в Олимпиаде в Пекине.

На Олимпийских играх гарантировано выступят два первых номера национального отбора. Третьего участника выберет тренерский состав. На окончательный состав олимпийской сборной по фигурному катанию также может повлиять чемпионат Европы, который пройдет в Таллине в середине января.

За право участвовать в Олимпиаде поборются как минимум пять российских фигуристок. В их числе Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Майя Хромых. Откроет чемпионат выступление Камилы Валиевой, которая вытащила первый номер на жеребьевке.

Среди мужчин будут соревноваться Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Макар Игнатов и Михаил Коляда.

Чемпионат стартует сегодня в 13:15 с мужской программы. Танцоры начнут выступления с ритм-танцем в 16:05, а пары – в 19:05. Женщины вступят в борьбу завтра, 24 декабря, в 18:20.

Ранее были названы лучшие спортсмены и тренеры Петербурга 2021 года.

Фото: Instagram / liza_tuktik