Названы лучшие спортсмены и тренеры Петербурга 2021 года

В среду, 22 декабря, в комитете по физической культуре и спорту представили топ-10 лучших спортсменов и тренеров Петербурга – лауреатов награды Правительства города, почетного знака "Лучший в спорте Санкт-Петербурга".
В список лучших спортсменов вошли девушки и парни, представляющие различные виды спорта – бочча, тхэквондо спортивная гимнастика, плавание, легкая атлетика, велосипедный спорт, гребной спорт, дзюдо.
Помимо этого Шантырь вручил памятные награды организациям, редакциям петербургских СМИ, которые наиболее активно освещали спортивную жизнь города.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все