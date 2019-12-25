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Названы лучшие спортсмены и тренеры Петербурга 2021 года
Сегодня, 15:07
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Названы лучшие спортсмены и тренеры Петербурга 2021 года

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Списки лучших спортсменов и тренеров обнародовал председатель отраслевого комитета, Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр Антон Шантырь.

В среду, 22 декабря, в комитете по физической культуре и спорту представили топ-10 лучших спортсменов и тренеров Петербурга – лауреатов награды Правительства города, почетного знака "Лучший в спорте Санкт-Петербурга".

В список лучших спортсменов вошли девушки и парни, представляющие различные виды спорта – бочча, тхэквондо спортивная гимнастика, плавание, легкая атлетика, велосипедный спорт, гребной спорт, дзюдо. 

Помимо этого Шантырь вручил памятные награды организациям, редакциям петербургских СМИ, которые наиболее активно освещали спортивную жизнь города. 

Фото: Pexels

Теги: лучшие спортсмены, лучшие тренеры, петербург, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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