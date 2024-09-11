Дуэт Степановой и Букина рискует пропустить прокаты сборной в Петербурге

Участие в прокатах сборной в Петербурге оказалось под вопросом.

Участие танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина в контрольных прокатах сборной России остаётся неопределённым. Об этом ТАСС сообщил главный тренер пары Александр Жулин.

По его словам, в ночь на воскресенье Ивана Букина экстренно прооперировали из-за кисты зуба. Спортсмен проходит восстановление, а решение о его выступлении примут в ближайшее время. Александра Степанова продолжает тренировки и готова выйти на лёд.

Степанова и Букин — четырёхкратные чемпионы России, многократные призёры чемпионатов Европы и участники Олимпиады в Пекине 2022 года.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию запланированы в Санкт-Петербурге на 27 и 28 сентября.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)