Фигурист Макар Игнатов пропустит контрольные прокаты сборной России в Петербурге

Макар Игнатов объявил о пропуске контрольных прокатов сборной из-за здоровья.

Российский фигурист Макар Игнатов не примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 27 и 28 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом спортсмен сообщил в своём телеграм-канале.

Фигурист Макар Игнатов сообщил, что пропускает контрольные прокаты сборной России в Петербурге по медицинским причинам.

За последние пять–шесть лет ни один контрольный прокат не проходил без его участия, но эта серия вынужденно подходит к концу. Он объяснил, что из-за некоторых медицинских моментов не сможет принять участие в прокатах и пообещал, что когда‑нибудь расскажет всю подноготную этой истории, но пока не готов это сделать.

Контрольные прокаты сборной России пройдут в Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября.

Ранее сообщалось, что дуэт Степановой и Букина рискует пропустить прокаты сборной в Петербурге.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)