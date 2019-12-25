Стали известны результаты Гран-при в Японии по фигурному катанию

Последние новости по фигурному катанию в Японии.

По результатам на четвертом этапе серии Гран-при - NHK Trophy в Токио российский фигурист Макар Игнатов занял четвертое место.

Победу одержал японец Сема Уно, набравший по итогам короткой и произвольной программ 290,15 балла. Российский спортсмен получил 257,20 балла.

На втором месте оказался американец Винсент Чжоу с результатом в 260,69. Тройку лидеров заключает кореец Чха Чжун Хван - 259,60.

Ранее стало известно, что Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Токио в соревновании пар.

Фото: pexels

