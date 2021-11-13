Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Токио в соревновании пар

На втором месте турнира - также россияне.

Российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревновании пар на этапе серии Гран-при по фигурному катанию. Мероприятия проводились в столице Японии. По результатам короткой и произвольной программ участники смогли получить за выступления 227,28 балла. На второй позиции рейтинга расположились их соотечественники - Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Им удалось набрать 213,27 балла. Почетное третье место ушло хозяевам турнира - Рику Миура и Рюити Кихара (209,42 балла).

Соревновательная программа этапа Гран-при в Токио завершится 13 ноября. Новый этап запланирован на 19-21 ноября. Он состоится на территории французского города Гренобль.

Напомним, что Мишиной 20 лет, а Галлямову - 22. Вместе пара выступает с 2017 года. Спортсменам удалось получить титул чемпионов мира в текущем году. Они также стали бронзовыми призерами финала Гран-при в 2019 году и чемпионами мира среди юниоров (2019). С 2020 года фигуристы работают под управлением тренера Тамары Москвиной.

Японская фигуристка Сакамото лидирует после короткой программы на домашнем этапе Гран-при.

Фото и видео: YouTube / Первый Канал