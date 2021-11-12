Японская фигуристка Сакамото лидирует после короткой программы на домашнем этапе Гран-при

Россиянка Усачева снялась с турнира из-за повреждения.

Японская спортсменка Каори Сакамото лидирует после короткой программы на домашнем этапе Гран-при. В четвертом этапе серии по фигурному катанию девушка смогла набрать 76,56 балла. На второй позиции сейчас расположилась ее соотечественница по имени Мана Кавабэ. Она получила от судей 73,88 балла. На третьей позиции находится представительница Южной Кореи Ю Ён из с 68,08 с баллами.

Российской представительнице Дарье Усачевой пришлось сняться с соревнования из-за полученной травмы. Спортсменка получила повреждение во время разминки перед финальным прокатом. В результате серебрянной призерке турнира Skate America-2021 пришлось покидать ледовую арену при помощи медиков.

Коляда идет третьим после короткой программы на "Челленджере" в Финляндии.

Фото и видео: YouTube / Первый канал