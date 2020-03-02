По баллам россиянина обгоняют канадец и американец.

Российский спортсмен Михаил Коляда идет третьим после короткой программы на "Челленджере" в Финляндии. Международные соревнования проводятся в городе Эспоо. За свое выступление фигурист-одиночник получил 82,75 балла. Лидером по итогу первого дня турнира получили сразу два человека - канадский и американский представители Киган Мессинг и Джейсон Браун. Им удалось набрать по 92,39 балла каждый.

Также россияне сейчас находятся на пятом и одиннадцатом месте. Речь идет о Дмитрие Алиеве и Евгении Семененко. Она заработали за короткую программу 78,28 и 69,63 баллов соответственно. Что касается парного катания, то призеры Олимпиады в Токио, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали лучшими в короткой программе. При этом действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов находятся на второй строчке рейтинга.

Напомним, что Finlandia Trophy начался 7 октября. Первыми на лёд вышли мастера парного катания.

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Фото и видео: YouTube / 6,0 (Фигурное катание) - KARINA G. FSK