Алина Загитова исполнила тройной лутц на гала-шоу "Ледниковый период"

Номер поставил Илья Авербух.

В воскресенье, 7 марта, в эфир Первого канала вышло гала-шоу "Ледниковый период". К постоянным участникам проекта присоединились Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и, конечно, Алина Загитова.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступила одной из первых, поскольку вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу. На лед Загитова вышла в стильном черном платье. Короткие перчатки и вырез на спине придали образу элегантности.

Показательный номер поставил Илья Авербух. Это первый опыт сотрудничества хореографа и фигуристки. Алина выступила под песню американца Томми Профитта "Will I make it out alive". В рамках выступления она исполнила тройной лутц, чем поразила жюри и телезрителей.

Ранее Татьяна Тотьмянина опубликовала чувственный кадр со своим партнером Максимом Марининым на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram / azagitova