Алина Загитова назвала Петербург источником вдохновения

Фигуристка выразила восхищение архитектурой и атмосферой города.

Сегодня и завтра олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в ледовом рок-мюзикле "Ассоль" (0+), основанном на сюжете знаменитой повести Александра Грина "Алые паруса". Накануне старта показов Загитова дала интервью "Петербургскому дневнику", подробно рассказав о проекте и призналась, что сама атмосфера Северной столицы служит мощным творческим импульсом.

Фигуристка призналась, что роман Грина трогательно близок её сердцу. Она добавила, что создателями мюзикла персонажи и некоторые моменты сюжета были адаптированы под современность, а специально для коллеги Алины — Евгении Медведевой — придумали новую героиню по имени Хина Меннерс.

Загитова упомянула неофициальный лозунг коллектива — "Я/МЫ Ассоль", подчёркивая мысль, что в каждом живёт своя Ассоль, олицетворяющая веру в лучшее будущее и добро, которое однажды непременно приходит в нашу жизнь.

Интересно, что изначально Грин предполагал, что история должна разворачиваться именно в Петербурге, но позже писатель заменил реальный город на фантастический портовый городок Каперну. Поэтому проведение премьеры в культурной столице кажется спортсменке глубоко символическим событием.

Загитова выразила восхищение архитектурой и атмосферой города: колоннадой Исаакиевского собора, домом радио, находящимся ныне на реконструкции, и особенно энергичной и творческой молодежью Петербурга, которую она искренне уважает и находит вдохновляющей.

Фото: пресс-служба Алины Загитовой