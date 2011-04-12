Яна Рудковская прокомментировала запрос на грант Загитовой

Телеведущая сказала, что запрашиваемая фигуристкой сумма не слишком большая.

Продюсер Яна Рудковская в интервью с изданием Sport24 прокомментировала запрос на грант, который 10 дней назад оставила на сайте Президентского фонда культурных инициатив фигуристка Алина Загитова. По мнению телеведущей, почти 75 млн рублей на организацию и проведение ледового шоу в Петербурге не являются большой суммой.

Это достаточно скромные деньги. Мы тратим от 120 до 150 миллионов, если мы говорим про полномасштабное шоу с большой постановкой, декларациями, костюмами, экранами, людьми и звездами. <...> Я вот, например, 20 лет зарабатываю в шоу-бизнесе, Евгений Плющенко 25 лет катается во всех мировых шоу, а ещё совладелец шоу и наших академий. Так что здесь понятно откуда деньги — мы регулярно отчитываемся и платим огромные налоги. А у Загитовой пока нет возможности, откуда ей брать деньги — она только начинает свой путь. Яна Рудковская, продюсер и телеведующая

Ранее Piter.TV писал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Алину Загитову, подчеркнув, что фигуристке нужно подыскать софинансирование.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости