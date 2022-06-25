Дмитрий Губерниев отреагировал на проект ледового шоу Алины Загитовой

Телеведущего смутила сумма, которую фигуристка запрашивает у государства для проведения шоу в Санкт-Петербурге.

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал комментарий относительно заявки Алины Загитовой с сайта Президентского фонда культурных инициатив. По мнению телеведущего, 74,8 млн рублей, которые просит фигуристка у государства, – сумма чересчур большая, тем более в отсутствие софинансирования, – следует из интервью Губерниева порталу "ВсеПроСпорт" .

Считаю, что Алина, конечно, молодец. Но немного будет ей жирно. Может, лучше подтягивать спонсоров? Или мы все должны скинуться на ее шоу? Странная история. Дорогая Алина, надо учиться находить спонсоров. Поддержка государства, безусловно, важна и должна присутствовать, но не для того, чтобы полностью оплачивать проекты. Дадут ли ей денег в итоге? Вопрос не ко мне, но жирная фига могла бы стать ответом Дмитрий Губерниев, телеведущий и спортивный комментатор

День назад стало известно, что Алина Загитова просит госгрант на организацию и проведение ледового шоу по мотивам "Алых парусов" в Санкт-Петербурге.

Фото: Telegram / Срочные новости спорта