"Взрослый мальчик уже": Губерниев осудил хамское поведение фигуриста Галлямова после звонка журналистки

Спортивный комментатор посоветовал спортсмену "научиться ставить телефон на беззвучный режим", а не оскорблять людей.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал поведение фигуриста Александра Галлямова, который оскорбил журналистку за утренний звонок.

Вообще странное поведение фигуриста. Взрослый мальчик уже, научись ставить телефон на беззвучный режим, если ты не выключаешь его, звук выключай, будь настоящим профессионалом. Никто не дает право так разговаривать в принципе с людьми. Что это там — номер напоказ выставить? Что за детский сад? Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор

В разговоре с РЕН ТВ он добавил, что Галлямову должно быть стыдно за такое поведение, и процитировал фразу "Обнаглели" из известного фильма.

Напомним, 21 декабря фигурист Александр Галлямов, серебряный призёр чемпионата России, опубликовал в своём Telegram-канале гневный пост с угрозами "засветить" номер журналистки, которая позвонила ему в 9:54 для уточнения информации. Он назвал её звонок "подлым поступком" и допустил резкие оскорбления в её адрес.

