Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в Сингапуре уровень жизни выше, чем в России. Его слова приводит портал "ВсеПроСпорт".

Губерниев прокомментировал слова российского пловца Климентия Колесникова, который заявил, что ведущие спортсмены, занимающиеся плаванием, получают более 100 тысяч рублей в месяц. В контексте этих слов комментатор отметил, что в России в целом "жизнь тяжелая как факт". Также Губерниев заявил, что в России не самые большие пенсии.

Мы были в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам, могу сказать, что уровень жизни там выше, чем в России как факт. Надо стремиться, чтобы экономика своей собственной страны росла, работать надо, вкладываться. Дмитрий Губерниев, комментатор

Фото: pxhere.com