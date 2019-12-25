"Васко да Гама" хочет арендовать защитника "Зенита" Ренана

Футболист провел минувший сезон в Саудовской Аравии.

Футбольный клуб "Васко да Гама" хочет арендовать защитника "Зенита" Роберта Ренана. Об этом сообщает портал RTI.

По информации источника, в Северную столицу прибыл спортивный директор "Васко да гама" Брага Лопес. Он намерен провести переговоры с сине-бело-голубыми об условиях аренды 21-летнего игрока.

Роберт Ренан играет в "Зените" с января 2023 года. На счету защитника 18 матчей за клуб во всех турнирах. Минувший сезон он провел в аренде в клубе "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.

Фото: fc-zenit.ru