Алина Загитова запросила у фонда культурных инициатив 74,8 млн рублей

Олимпийская чемпионка хочет организовать ледовое шоу в Санкт-Петербурге.

Из заявки, опубликованной на сайте Президентского фонда культурных инициатив 10-го сентября, следует, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова хочет устроить в Северной столице ледовое шоу под названием "Алые паруса".

Как следует из обоснования проекта, фигуристку очень волнует недостаточность образование в сфере классической литературы среди подрастающего поколения.

Сменился формат контента, и книги часто не успевают адаптироваться к новым требованиям молодого поколения. Кроме того, нередко преподавание классики в школе оказывается скучным и не заинтересовывает детей. В результате, многое из нашего культурного наследия остается неизвестным и не находит отклика у молодого поколения. Загитова Алина, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию

По задумке Загитовой, ее шоу "Алые паруса" сможет стать подходящей точкой входа молодого поколения в мир культовых литературных произведений.

Проект "Ледовое шоу "Алые паруса" является актуальным, потому что предлагает новый и запоминающийся способ познакомиться с классической литературой и погрузиться в мир "Алых парусов" Александра Грина. Использование динамичного ледового действия, ярких визуальных эффектов и современного музыкального сопровождения делает шоу увлекательным и доступным для современных детей. Загитова Алина, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию

Отдельно в обосновании отмечается благотворительный аспект мероприятия: проект "Алые паруса" позволит ознакомиться с интерпретацией классического произведения Александра Грина людям, находящимся в "зоне конфликта" – жителям Курской и Белгородской областей, а также семьям участников СВО.

Ранее мы писали, что с заявкой на госфинансирование ледового шоу обращалась Татьяна Навка.

Фото: Википедия