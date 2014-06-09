Татьяна Навка запросила почти 30 миллионов на ледовое шоу в Петербурге

Соответствующая заявка от фигуристки была опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

На сайте Президентского фонда культурных инициатив появилась информация о заявке на грант, которую оставила фигуристка Татьяна Навка. Как следует из заявления, олимпийская чемпионка хочет устроить в Северной столице грандиозное ледовое шоу под названием "Вечера на хуторе", вдохновленное литературными произведениями Н.В. Гоголя.

Общая сумма расходов, необходимых для претворения проекта в жизнь, составляет свыше 164-х млн рублей, из которых 134 млн уже найдены в софинансировании. В обосновании "Вечеров на хуторе" указывается, что это уникальное ледовое шоу, созданное по мотивам повестей русского классика, которое во всей красе представит удивительный мир любви, верности, преданности и справедливости.

Мы уверены, что сегодня критически важно использовать для воспитания юных членов общества богатейшие культурные сокровища народов России, созданные и сохранённые многими поколениями деятелей культуры нашей страны. Президентский фонд культурных инициатив

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