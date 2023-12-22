Захарова назвала неоспоримым российский суверенитет над южными Курилами

В МИД РФ оценили доклад Токио об "оккупированных землях".

Государственный суверенитет России над территорией Южных Курильских островов неоспорим и не является предметом для обсуждения. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала СМИ доклад японского внешнеполитического ведомства о якобы "незаконной оккупации" Южных Курил со стороны Москвы.

Российский суверенитет над этими островами не просто неоспорим, но он в принципе не является предметом для какого-либо обсуждения. Эту реальность никакие доклады, книги изменить не могут. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Обращаясь к властям в Токио, Захарова напомнила, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории РФ на законных международных основаниях. Это произошло по результата Второй мировой войны в соответствии с Уставом Всемирной организации.

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Фото и видео: МИД России