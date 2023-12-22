В ФРГ заявили о нежелательности участия РФ в церемониях по случаю освобождения концлагерей

В Германии заявили о нежелательности участия российских представителей в церемониях, организованных по случаю 79-летия с момента освобождения узников концлагерей. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что такое уведомление дипломаты получили через свое посольство в Берлине.
Наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников фабрик смерти.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова прокомментировала инициативу Макрона об "олимпийском перемирии".
Фото и видео: МИД России
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