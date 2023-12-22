В МИД РФ прокомментировали интервью президента Франции для BFM TV.

Инициатива французского президента Эмманюэля Макрона о перемирии на время Олимпиады в Париже должна пройти проверку на искренность путем прекращения Парижем поставок вооружений для армии киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Мне кажется, что проверкой на искренность подобных предложений, заявлений, должно стать прекращение поставок вооружений. Мы слышим агрессивную риторику, подзуживание, подковыривание киевского режима, воодушевление его на дальнейшие преступления. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России заметили, что данные высказывания из Франции являются "общими рассуждениями", хотя на практике Европейский союз и НАТО нацелены на "раздувание агрессии" в регионе конфликта. Ранее Эмманюэль Макрон в эфире местного телеканала BFM TV отметил, что намерен добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время летних Олимпийских игр в Париже. Политик хочет привлекать к этой работе международных партнеров, в том числе китайского председателя Си Цзиньпина.

ФРГ игнорирует ноту РФ относительно преступлений нацистов на территории СССР.

Фото и видео: МИД России