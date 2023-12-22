В МИД РФ прокомментировали отсутствие ответа со стороны Германии.

Германия игнорирует российскую ноту протеста относительно преступлений нацистов, которые те совершали на территории Советского Союза. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница подчеркнула, что Берлин до сих пор не дал ответа на требование признать актом геноцида преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Власти ФРГ до сих пор не дали ответ на направленную в МИД ФРГ посольством России в марте этого года ноту с требованием к Берлину официально признать актами геноцида преступления, совершенные Третьим рейхом на территории СССР. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Запад и Киев занимаются ядерным шантажом, говоря о контроле за ЗАЭС.

Фото и видео: МИД России