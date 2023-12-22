В МИД РФ прокомментировали обстановку, сложившуюся вокруг ЗАЭС.

Коллективный Запад и Украина устраивают ядерный шантаж, предъявляя в Совете Безопасности Всемирной организации требования к Москве о передаче им контроля над территорией Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат напомнила о том, что в ходе брифинга СБ ООН от 15 апреля представители международных союзников выступили с таким требованием к России.

Они буквально выдали себя и режим Зеленского. Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. Прямая цитата: "Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать". Только с одним нюансом - это шантаж ядерный. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России подчеркнули, что на Западе дипломаты не только публично признались в том, что киевский режим является источником угроз безопасности ЗАЭС, но также фактически подтвердили свое соучастие в опасных нападениях на данный режимный объект. Мария Захарова считает, что Запад продолжает создавать вокруг киевского режима так называемый ореол вседозволенности, поэтому закрывает глаза на любые военные преступления в отношении Запорожской АЭС и ее работников.

Захарова: ядерный арсенал Франции надо учитывать в связке с арсеналом США и Британии.

Фото и видео: МИД России