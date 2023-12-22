Захарова: ядерный арсенал Франции надо учитывать в связке с арсеналом США и Британии

В МИД России оценили передачу Парижем авианосца союзникам по НАТО.

Ядерный арсенал Франции надо учитывать в неразрывной связке с арсеналом США и Великобритании. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница обратила внимание СМИ на решение Парижа передать атомный авианосец "Шарль де Голль" под оперативный контроль НАТО в рамках миссии, организованной в Средиземном море. Такие мероприятия запланированы в период с 26 апреля по 10 мая.

В обсуждении вопросов кризисов европейской безопасности и проблематики глобальной безопасности в целом, стратегической стабильности, контроля над вооружениями французский ядерный арсенал должен рассматриваться в неразрывном единстве с американским и британским. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России добавили, что со времен правительства президента Шарля де Голля французский ядерный арсенал считался "одним из столпов национального суверенитета и независимой внешней политики европейского государства. Мария Захарова назвала символичным момент передачи авианосца, названного в честь этого основателя Пятой республики. Она пояснила, что процесс означает конец эпохи самостоятельности Парижа на международной арене.

Захарова: ВОЗ не реагирует на атаки ВСУ на российских врачей и медучреждения РФ.

Фото и видео: МИД России