Трусова рассказала о свадьбе с фигуристом Макаром Игнатовым

Фигуристка намекнула, что свадебная церемония состоится в середине августа.

Фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова прокомментировала помолвку с Макаром Игнатовым. Она сообщила примерную дату свадьбы во время фан‑встречи на Дне московского спорта в "Лужниках".

"Готовимся к свадьбе. Полное осознание придет во время свадьбы, думаю. Платье будем шить на заказ, будет встреча по этому поводу. По церемонии — узнаете позже"

фигуристка Александра Трусова

Буквально недавно 20-летняя Александра Трусова вместе с 24-летним Макаром Игнатовым подали заявление в ЗАГС. Также фигуристка заявила, что свадьба будет чуть позже после прокатов в Санкт‑Петербурге, которые пройдут в начале августа.

Ранее Piter.TV сообщал, что бег – один из самых популярных видов спорта у россиян.

Фото: Telegram / Alexandra Trusova