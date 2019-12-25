В Петербурге захотели мотивировать горожан заниматься спортом за деньги

Для этого предложили запустить систему Sport ID.

В Санкт-Петербурге готовят проект, который может превратить ежедневные пробежки и велосипедные прогулки в реальную материальную выгоду. Смольный рассматривает запуск цифровой системы Sport ID, которая позволит жителям получать по 50 рублей за каждый километр бега, езды на велосипеде или скандинавской ходьбы при выполнении суточной нормы.

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев считает, что подобная мера привлечет в спорт новых участников и станет альтернативой традиционным вложениям в строительство спортивных объектов. Деньги для программы предложили выделять из бюджета, предназначенного для организации массовых мероприятий и возведения площадок, что позволит перераспределить ресурсы в пользу личной активности горожан.

Заработанные бонусы участники смогут тратить не на любые цели, а именно на спорт: приобрести экипировку, оплатить абонемент в фитнес-клуб, вступительный взнос в соревнования или спортивные кружки. Фиксация всех результатов пройдет через портал "Госуслуги". Сервис планируют связать с популярными фитнес-трекерами и мобильными приложениями, чтобы каждый шаг или проеханный метр автоматически учитывался в личном кабинете.

