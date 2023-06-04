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Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронили на Волковском кладбище
Сегодня, 13:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронили на Волковском кладбище

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Протопопов ушел из жизни в ноябре 2023 года в Швейцарии, кремирование состоялось в Гриндельвальде. Прах находился в префектуре города. Его супруга скончалась в сентябре 2017 года.

Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронили на Волковском кладбище в Петербурге. Об этом сообщил телеканал "Матч ТВ".

Урны с прахом спортсменов были захоронены в могилу отчима фигуриста поэта Дмитрия Цензора и его матери балерины Агнии Груздевой. Так завещал сам Олег Протопопов.

На церемонии перезахоронения присутствовали ветераны фигурного катания, а также тренеры, работающие в Северной столице.

Фото: Piter.tv

Теги: волковское кладбище, фигуристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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