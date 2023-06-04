Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронили на Волковском кладбище

Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронили на Волковском кладбище в Петербурге. Об этом сообщил телеканал "Матч ТВ".
Урны с прахом спортсменов были захоронены в могилу отчима фигуриста поэта Дмитрия Цензора и его матери балерины Агнии Груздевой. Так завещал сам Олег Протопопов.
На церемонии перезахоронения присутствовали ветераны фигурного катания, а также тренеры, работающие в Северной столице.
Фото: Piter.tv
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